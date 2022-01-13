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Танковая дивизия на Урале получит модернизированные Т-72Б3М

Танковая дивизия ЦВО получит 30 танков Т-72Б3М до конца года

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские танкисты получат новые машины. В 90-ю гвардейскую танковую дивизию Центрального военного округа (ЦВО) поступит 30 танков Т-72Б3М до конца 2022 года. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, передает «Интерфакс».

«Тридцать танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками поступит на вооружение одного из танковых полков гвардейской танковой дивизии ЦВО в Челябинской области. Т-72Б3М придут на замену боевых машин более ранних модификаций», — отметил Лапин.

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Командующий войсками ЦВО почеркнул, что модернизированный танк получил новый двигатель и улучшенный комплекс вооружения.

В декабре американское издание 19FortyFive составило список мощнейших танков мира. В публикации отметили американский M1 Abrams, немецкий Leopard 2 и южнокорейский K2 Black Panther.

В сентябре в Министерстве обороны России сообщили, что в 2021 году российская армия получит 240 новых и модернизированных танков. В ведомстве отметили, что военные получат модернизированные машины Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.

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Даниил Иринин
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