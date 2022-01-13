Суд признал незаконным отказ в возбуждении дела после гибели Тесака

Кассационный суд признал незаконным отказ в возбуждении уголовного дела после гибели в СИЗО Челябинска националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Об этом в четверг, 13 января, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Михальчика.

«После гибели Марцинкевича доследственная проверка закончилась отказом в возбуждении дела, мы подали жалобу сначала в первую инстанцию, потом — в апелляционную. Все они признали отказ правомерным. Тогда была подана кассация, и Кассационный суд отменил решение об отказе и вернул материалы в Челябинский областной суд на новое рассмотрение», — сообщил защитник.

Михальчик также добавил, что сейчас продолжается следствие по делу о трех убийствах, возбужденному на основе показаний, которые Марцинкевич дал перед смертью. 2 декабря 2021 года сообщалось, что по этому делу посмертно предъявили обвинение и самому Тесаку.

В октябре стало известно, что Марцинкевич незадолго до совершения суицида в челябинском СИЗО оформил сразу девять явок с повинной, дав показания на своих соратников. Благодаря показаниям специалисты раскрыли несколько убийств, которые были совершены в 2003 году.

16 сентября 2020 года Тесака обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но найденная у него во рту предсмертная записка гласит, что он опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид. В последней записке, обнаруженной во рту националиста, он признался, что дал ложные показания на допросе. По словам Тесака, он не причастен к убийству гражданина Таджикистана и уроженца Дагестана и сожалеет, что оговорил себя и двух своих знакомых.