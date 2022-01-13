Прибалтика начала переговоры об увеличении контингента НАТО

Страны Прибалтики начали переговоры с НАТО о размещении в Эстонии, Латвии и Литве дополнительных батальонов альянса. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила факт переговоров. Она объяснила, что государства видят в увеличении контингента НАТО сдерживающий фактор на фоне российской угрозы. «Посмотрите на карту, страны Балтии — это полуостров НАТО, и поэтому у нас есть опасения», — сказала она.

Подразделения НАТО были размещены в Литве, Латвии, Эстонии, а также в Польше в 2014 году. В каждой из стран насчитывается чуть более 1000 военнослужащих.

В декабре 2021 года стало известно, что НАТО повысило боеготовность сил быстрого реагирования на фоне роста напряженности вокруг ситуации на Украине. По информации немецкого Die Welt, Североатлантический альянс сократил срок готовности к развертыванию в зоне кризиса Объединенной оперативной группы повышенной готовности (VJTF) с семи до пяти дней. Указанная группа состоит из 6,4 тысячи военнослужащих, ее возглавляет Турция. Степень готовности повысили также у сил специальных операций и логистических служб. В частности, речь идет о сокращении периода, в течение которого аварийные службы должны быть готовы к эвакуации самолетами или вертолетами. Помимо этого, НАТО планирует усилить безопасность восточных союзников — Польши, Румынии и стран Прибалтики.

В октябре министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что НАТО последовательно стягивает силы к границам страны на фоне призывов к военному сдерживанию России. Он добавил, что к равноправному диалогу Североатлантический альянс сегодня не готов.

