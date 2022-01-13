Столтенберг и Джонсон высказались о членстве Украины в НАТО

Украина должна иметь право стремиться к членству в НАТО. Такое заявление сделали премьер-минитстр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию британского премьера.

Ранее стало известно, что Столтенберг и Джонсон обсудили ситуацию с безопасностью в Европе, Украину и продолжение диалога с Москвой в рамках Совета Россия — НАТО. Об этом генсек НАТО сообщил на своей странице в Twitter.