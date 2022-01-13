Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

НАТО и Британия обсудили продолжение диалога с Россией

Генсек НАТО Столтенберг и премьер Британии Джонсон обсудили продолжение диалога с Россией
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг . Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию с безопасностью в Европе, Украину и продолжение диалога с Москвой в рамках Совета Россия — НАТО. Об этом Столтенберг написал в своем Twitter-аккаунте.

«В НАТО мы занимаем единую позицию, готовы защищать союзников и вновь встречаться в рамках Совета Россия — НАТО», — заявил Столтенберг.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что на сегодня у Москвы отсутствуют основания для новых встреч с представителями Соединенных Штатов по гарантиям безопасности в Европе. В том же интервью Рябков заявил, что США и НАТО не хотят отказываться от дальнейшего расширения альянса на восток.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Названа возможная причина падения лифта в московском отеле
НАТО и Британия обсудили продолжение диалога с Россией
В Пентагоне подтвердили поддержку Украины со стороны США
Уголовное дело возбудили после падения лифта в московском отеле
Психолог объяснила причины возникновения желания погладить роботов-курьеров
Переговоры России с США и НАТО назвали предсказуемым фиаско
Рябков назвал любимых музыкальных исполнителей
После падения лифта в московском отеле возбудили уголовное дело
Прокуратура Москвы начала проверку после гибели рабочих при падении лифта
Бывший футболист «Реала» спас жизнь сопернику во время матча
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter