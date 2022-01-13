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Литва призвала создать на Украине военную миссию ЕС

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предложил создать военную миссию ЕС на Украине
Арвидас Анушаускас

Арвидас Анушаускас. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предложил создать на Украине военную миссию Европейского союза. С таким призывом он выступил на неформальной встрече министров обороны ЕС, передает ТАСС.

По его мнению, военная совещательная и учебная миссия могла бы стать «мощным знаком поддержки» Украины со стороны Евросоюза, а также шансом показать, что ЕС может надежно действовать в сфере безопасности.

Как сообщается на сайте минобороны Литвы, создание военной миссии ЕС на Украине будет обсуждаться на следующей встрече европейских министров обороны, которая состоится в марте.

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Заявление Анушаускаса прозвучало на фоне обвинений западных стран в адрес России в подготовке «вторжения» на Украину.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в ЕС готовятся отправить на Украину специальную миссию по подготовке офицеров для местной армии. По его словам, ЕС уже направил делегацию в Киев для обсуждения целей будущей миссии.

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Алиса Реброва
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