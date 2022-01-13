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Будущая свекровь перенесла свадьбу без предупреждения и разозлила невесту

Жених тайно перенес свадьбу и случайно исключил мать невесты из списка гостей

Фото: Pixabay

Жених и его мать тайно перенесли дату свадьбы, случайно исключили мать невесты из списка гостей и разозлили девушку. Об этом сообщает Newsweek.

Девушка рассказала, что они с возлюбленным планировали скромную свадьбу только для близких родственников. Точная дата праздника не была определена, но пара ориентировалась на конец года. Однако, по словам невесты, планы неожиданно изменились.

Жених и будущая свекровь девушки решили без предупреждения перенести церемонию на февраль и поставить ее перед фактом. Перенос свадьбы отразился и на списке гостей — из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, мать невесты не сможет присутствовать на празднике.

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Невеста добавила, что ее мать не участвует в оплате свадьбы, в отличие от будущей свекрови, и это, по ее мнению, могло повлиять на ход событий. Мать жениха наотрез отказалась идти навстречу невестке и пообещала пригласить ее родительницу на ужин, как только та сможет прилететь.

Пользователи в сети поддержали девушку: они отметили, что жениху стоит поддерживать избранницу, а не идти на поводу у матери.

Ранее сообщалось, что свекровь и муж решили посадить беременную женщину на строгую диету и разозлили людей в сети. Заботливые родственники заставляют будущую мать питаться рисом, овощами, индийскими лепешками, чечевицей и творогом.

Евгения Черкасова
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