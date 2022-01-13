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В России затянется установка умных счетчиков

Депутат Разворотнева: умные счетчики не будут устанавливать из-за отсутствия штрафов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В России предложили начать штрафовать компании за отказ менять отслужившие счетчики электроэнергии на умные с 2024 года. Мораторий приведет к затягиванию установки новых систем или отказу от них. Такое развитие событий в разговоре с «Парламентской газетой» предрекла заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, по которому компаниям за отказ менять отслужившие системы учета с 1 января 2024 года будут выписывать штрафы. Ответственных за установку оштрафуют на 50-100 тысяч рублей, должностных лиц — на 20-30 тысяч рублей. Предложение объяснили нехваткой средств и отставанием в производстве умных счетчиков.

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По словам зампреда, энергетики планировали реализовать программу за счет увеличения тарифов, однако не добились одобрения. В итоге власти решили отложить срок введения штрафов. «Но в любом случае, думаю, отсутствие ответственности будет означать, что ставить интеллектуальные приборы учета просто не будут. В нынешней ситуации в этом просто никто не заинтересован», — заявила Разворотнева.

Правила учета электричества в России изменились с 1 января 2022 года — в домах решили начать устанавливать интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Однако обеспечивать жилье современными счетчиками будут после того, как старые выйдут из строя.

Нина Ташевская
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