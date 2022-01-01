С 1 января в России изменились правила учета электричества — с 2022 года в домах начнут устанавливать интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Обеспечивать жилье современными счетчиками будут после того, как старые выйдут из строя, сообщает Минэнерго.

Замена оборудования пройдет поэтапно. Сначала умные приборы установят новым потребителям, а старые заменят в случае поломки, или когда истечет межповерочный интервал. Новые счетчики позволяют в режиме онлайн контролировать показания. Приборы фиксируют частоту и уровень напряжения, что помогает следить за качеством электроэнергии.

Потребителям будет не нужно ежемесячно сдавать показания — данные будут автоматически передаваться энергокомпаниям. За установку и обслуживание приборов теперь ответственны сетевые организации. Новая технология должна улучшить качество обслуживания и сэкономить расходы.

Эффективность технологии умных счетчиков эксперты оценили еще в июле 2020 года. Среди преимуществ они назвали способность приборов избавить потребителей от необходимости каждый месяц сдавать показания. Однако для экономии средств специалисты порекомендовали технологии энергоэффективности.