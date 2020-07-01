Оценена эффективность «умных» счетчиков

«Умные» счетчики избавят россиян от необходимости каждый месяц сдавать показания с приборов учеты электроэнергии. Их эффективность в разговоре с «Известиями» оценила исполнительный директор предприятия «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Она пояснила, что новая общая система будет сразу снимать показания и поквартирно, и на входе в дом. «Соответственно не нужно, чтобы ходили сотрудники поставщика и перепроверяли за гражданами, не нужно самому сдавать показания приборов учета», — добавила Разворотнева.

Собеседница газеты также считает, что «умный» счетчик не поможет россиянам экономить средства. По ее словам, для этого нужно заниматься энергоэффективностью, например, ставить светодиодные лампочки и датчики движения.

1 июля в России вступил в силу закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в том числе, «умные» счетчики. В Минэнерго говорили, что это позволит снизить потери электроэнергии на 70–80 миллиардов рублей в год.

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