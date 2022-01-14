Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Американская компания Apple в соответствии с требованиями в рамках закона о «приземлении» иностранных IT-компаний создала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные на сайте ведомства.

В графе статуса исполнения требования «Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора» указано, что оно исполнено.

Согласно информации с сайта, американская компания пока не разместила на своих информационных ресурсах электронную форму, а также не создала филиал, не открыла представительство или не учредила российское юридическое лицо.

12 января американские компании Google, Facebook (Meta Platforms), WhatsApp оплатили многомиллионные штрафы за нарушение законодательства о локализации данных россиян. В Роскомнадзоре добавили, что на данный момент штраф не оплатила компания Twitter.

1 января 2022 года в России начал действовать закон о «приземлении» иностранных IT-корпораций. Теперь, если суточная аудитория онлайн-ресурсов зарегистрированной за пределами страны организации превышает отметку в 500 тысяч человек, компания обязана открыть в России филиал, представительство или другое уполномоченное юрлицо.