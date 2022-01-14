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Создатели фильма «Елки-8» ответили на обвинения в плагиате

Создатели фильма «Елки-8» извинились перед норвежским фотографом за плагиат

Изображение: Базелевс

Создатели фильма «Елки-8» ответили на обвинения в плагиате снимка норвежского фотографа Стига Ховарда Дирдала. Пост на эту тему появился в Facebook-аккаунте студии Тимура Бекмамбетова Bazelevs, которая работала над картиной.

Представители компании признали, что постер проекта действительно напоминает работу фотографа, и извинились перед ним. Они также предложили сотрудничество в рамках новых проектов.

«Да, он [постер] действительно похож на работу норвежского фотографа Стига Дирдала. Но также на него похожа афиша рождественского концерта в Люцерне, праздничный постер канадского спортивного телеканала Sportsnet и еще десяток новогодних открыток из разных стран мира. Идея построить людей на фото в форме новогодней елки, которую придумал Дирдал, ушла в народ и превратилась во флешмоб. Мы также вдохновились этой концепцией и собрали елку из героев новых "Елок"», — говорится в публикации.

При этом в Bazelevs заявили, что постер не нарушает закон, так как «концепции авторским правом не защищаются». Там добавили, что перед созданием постера не выяснили, кто является автором идеи.

Ранее в январе Стиг Дирдал выложил афишу «Елок-8» и свою собственную работу — на обоих изображениях были запечатлены люди в зеленых костюмах, чьи фигуры образуют форму елки. В руках они держат свечи, а их плечи украшает мишура. Фотограф заявил, что плагиат лишь подтверждает ценность его творчества.

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Марина Погосян
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