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В Кремле опровергли информацию об отмене бесплатной вакцинации от COVID-19

Песков заявил, что бесплатную вакцинацию от COVID-19 в России отменять не планируют

Фото: Pavel Golovkin / AP

Бесплатную вакцинацию от COVID-19 в России отменять не планируют. Информацию опроверг представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Максим Иванов написал в Facebook, что правительство якобы хочет сделать вакцинацию против коронавирусной инфекции платной.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Россия гораздо лучше подготовлена к возникновению новых волн COVID-19. Также он назвал омикрон-штамм менее опасным с точки зрения протекания.

Представитель Кремля отметил, что цифры заболеваемости омикроном в России могут быть очень высокими. Это связано со спецификой штамма коронавируса, уточнил он.

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Юлия Ямпольская
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