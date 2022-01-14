В Кремле опровергли информацию об отмене бесплатной вакцинации от COVID-19
Песков заявил, что бесплатную вакцинацию от COVID-19 в России отменять не планируют
Бесплатную вакцинацию от COVID-19 в России отменять не планируют. Информацию опроверг представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Ранее депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Максим Иванов написал в Facebook, что правительство якобы хочет сделать вакцинацию против коронавирусной инфекции платной.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Россия гораздо лучше подготовлена к возникновению новых волн COVID-19. Также он назвал омикрон-штамм менее опасным с точки зрения протекания.
Представитель Кремля отметил, что цифры заболеваемости омикроном в России могут быть очень высокими. Это связано со спецификой штамма коронавируса, уточнил он.