Заведующая рассказала о сбежавшем из детсада на прогулке шестилетнем россиянине

На сбежавшего после прогулки шестилетнего мальчика из детского сада в подмосковном Дмитрове часто жаловались другие дети, родители воспитанников просили перевести его в другую группу. Об этом рассказала заведующая дошкольного учреждения, ее слова приводит РЕН ТВ.

Женщина заверила, что воспитательница не наказывала ребенка. Шестилетний россиянин, по ее версии, специально спрятался во время прогулки, а позже сбежал домой.

В свою очередь, старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий пояснила, что по данному факту проводится проверка.

Ранее мать сбежавшего мальчика сообщала, что они уже перевелись в другой детский сад. По словам россиянки, воспитательница, к которой она пришла, чтобы забрать заявление, сказала, что ребенок сбежал сам, а она просто не смогла уследить, так как работает одна.

Об инциденте стало известно 13 января. На кадрах ролика видно, как мальчик в одиночестве бродит во дворе детского сада. Затем он подбегает к воротам, с легкостью открывает механическую дверь и оказывается за территорией дошкольного учреждения.

По данным телеканала «Москва 24», воспитательница наказала мальчика и оставила его гулять одного из-за того, что он сломал снеговика.