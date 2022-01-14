Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Заведующая рассказала о сбежавшем из детсада на прогулке шестилетнем россиянине

Заведующая детсада в Дмитрове: на сбежавшего мальчика часто жаловались другие дети

Кадр: РЕН ТВ

На сбежавшего после прогулки шестилетнего мальчика из детского сада в подмосковном Дмитрове часто жаловались другие дети, родители воспитанников просили перевести его в другую группу. Об этом рассказала заведующая дошкольного учреждения, ее слова приводит РЕН ТВ.

Женщина заверила, что воспитательница не наказывала ребенка. Шестилетний россиянин, по ее версии, специально спрятался во время прогулки, а позже сбежал домой.

В свою очередь, старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий пояснила, что по данному факту проводится проверка.

Ранее мать сбежавшего мальчика сообщала, что они уже перевелись в другой детский сад. По словам россиянки, воспитательница, к которой она пришла, чтобы забрать заявление, сказала, что ребенок сбежал сам, а она просто не смогла уследить, так как работает одна.

Об инциденте стало известно 13 января. На кадрах ролика видно, как мальчик в одиночестве бродит во дворе детского сада. Затем он подбегает к воротам, с легкостью открывает механическую дверь и оказывается за территорией дошкольного учреждения.

По данным телеканала «Москва 24», воспитательница наказала мальчика и оставила его гулять одного из-за того, что он сломал снеговика.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
На востоке начали внезапную проверку боеготовности российских войск
Для торгующих на бирже россиян придумали новые правила
Дело россиянки Сапеги поступило в белорусский суд
Хакеры парализовали сразу несколько правительственных сайтов Украины
Китай и Индия объявили зимнее перемирие
Tesla выбрала единственную криптовалюту для платежей
В США сочли Украину препятствием для улучшения отношений с Россией
Роналду высказался о возможности выступать до 42 лет
Стюардесса раскрыла значение специальных жестов бортпроводников
Сиделки рассказали о деталях жизни Куравлева в доме престарелых
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter