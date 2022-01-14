IT-специалисты разошлись с украинскими властями в оценке кибератаки на страну

Кибератака на украинские правительственные сайты могла быть проявлением «хактивизма» (взлом во имя продвижения какой-либо идеи — прим. «Ленты.ру»). Таким мнением об атаке хакеров поделился главный специалист департамента аудита компании T.Hunter Владимир Макаров. Об этом сообщили «Известия».

Макаров считает, что взломщики, вероятно, не украли никаких персональных данных украинцев. Он оценил такую опасность как низкую и предположил, что у атаки была политическая цель. «Если судить по общему итогу атаки, то это явно есть или пытается казаться атакой, направленной на ухудшение украино-польских отношений. Причем якобы инициированной со стороны неких польских националистов», — заявил IT-cпециалист. Другой источник назвал атаку простым «дефейсом» — то есть заменой содержимого заглавной страницы без других последствий.

Оценка экспертов разошлась с заявлениями украинских властей. Представители спецсвязи Украины назвали инцидент «самой мощной атакой за последние четыре года» и собрались привлечь к расследованию международных специалистов. Однако обе позиции сходятся в том, что утечки данных из страны не произошло.

Кибератака на сайты украинских государственных учреждений произошла в ночь с 13 на 14 января. Из-за нее перестали работать ресурсы большинства ведомств страны, а на сайте Министерства иностранных дел и Министерства обороны появилось изображение со свиньей и перечеркнутыми государственными символами Украины. Текст на трех языках — русском, украинском и польском — называл взлом местью за «Волынь, Полесье, Галицию и ОУН-УПА ("Украинская повстанческая армия", запрещена в России как экстремистская организация — прим. "Ленты.ру")».

Украина, однако, обвинила во всем Россию. С соответствующим заявлением выступило Министерство культуры Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности страны.