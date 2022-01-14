Норвежский фотограф обвинил создателей фильма «Елки-8» во лжи

Норвежский фотограф Стиг Дирдал обвинил создателей фильма «Елки-8» во лжи. Он оставил свой комментарий под постом студии Тимура Бекмамбетова Bazelevs, которая работала над картиной.

«Мир слишком мал для большой лжи. Вы не связывались со мной. Мы не разговаривали, и все фотографии, использованные здесь, являются плагиатом материалов, защищенных авторским правом», — написал Дирдал.

Ранее представители Bazelevs извинились за то, что постер «Елок-8» напоминает один из снимков фотографа. Они отметили, что уже связались с автором и предложили обсудить компенсацию. В студии также заявили, что хотят предложить ему сотрудничество в рамках новых проектов.

«Да, он [постер] действительно похож на работу норвежского фотографа Стига Дирдала. Но также на него похожа афиша рождественского концерта в Люцерне, праздничный постер канадского спортивного телеканала Sportsnet и еще десяток новогодних открыток из разных стран мира. Идея построить людей на фото в форме новогодней елки, которую придумал Дирдал, ушла в народ и превратилась во флешмоб», — написали представители Bazelevs. Они добавили, что такое копирование не является нарушением закона.

7 января Дирдал выложил в Facebook пост, в котором сравнил свою фотографию с постером к фильму «Елки-8». Он заявил, что плагиат лишь подтверждает ценность его творчества.