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Европарламент проведет экстренное заседание по Украине

В Европарламенте 17 января пройдет экстренное заседание по евробезопасности и Украине

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Комитет по иностранным делам Европейского парламента 17 января проведет экстренное заседание по вопросам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины. В нем примет участие глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

Как сообщили в Европейской народной партии (ЕНП), на внеочередном заседании будет обсуждаться архитектура безопасности Европы в свете продолжающегося кризиса на востоке Украины, а также у границ Украины с Россией.

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Депутаты также выступили с предложением провести дебаты по евробезопасности на следующей пленарной сессии, которая стартует 17 января в Страсбурге. Но в пресс-службе партии объяснили, что запрос был сделан слишком поздно, а поэтому утвержденная повестка сессии уже вряд ли изменится.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС задумались об отправке на Украину специальной миссии по подготовке офицеров для украинской армии. Также с предложением создать военную миссию Европейского союза в стране выступал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, это могло бы стать «мощным знаком поддержки» Украине со стороны Европы.

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Алиса Реброва
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