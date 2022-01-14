Ford поставил исторический рекорд

Капитализация Ford впервые в истории превысила 100 миллиардов долларов, об этом пишет CNBC.

Поставив такой рекорд, компания обогнал GM и стала пятой по капитализации в отрасли в мире — после Tesla, Toyota, Volkswagen и BYD. С начала января акции Ford взлетели на 20 процентов, благодаря планам по выпуску электрокаров. Например, Ford готовится к производству электропикапа F-150.

Глава автогиганта Джим Фэрли в декабре сказал, что компания удвоит производство электрокроссоверов Mustang Mach-E в 2022 году до 80 тысяч единиц. Акции компании подскочили 13 января на 5,7 процента, до 25,87 доллара, достигнув еще одного максимума за 20 лет, прежде чем закрыться на уровне 25,02 доллара за акцию.

Ранее Ford решил инвестировать 230 миллионов фунтов стерлингов (316 миллионов долларов) в производство компонентов для электромобилей на заводе в Великобритании. Также Ford заявил об амбициозной цели: к 2030 году компания планирует отказаться от машин на топливе и выпускать только электромобили в Европе.