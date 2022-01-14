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Перечислены главные тренды в одежде у молодежи до 30 лет

Стилистка заявила, что молодые люди появляются на публике в унисекс и оверсайз-нарядах

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Стилистка проанализировала образы знаменитостей до 30 лет и перечислила главные тренды в одежде среди молодежи в нынешнем сезоне. Ее высказывания публикует Daily Mail.

Британка Миранда Холдер заявила, что представители поколения Z (люди, родившиеся в период с 1996 по 2012 год) все чаще появляются на публике в унисекс-нарядах и оверсайз-одежде. Среди подобных предметов гардероба, например, мятые рубашки, вязаные жилеты, анораки, шапки-бини, широкие джинсы, длинные платья и кроссовки.

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Специалистка связывает растущую популярность мешковатых вещей у молодых людей с тем, что последние продвигают в массы идеи небинарной моды и поддерживают бренды, в ассортименте которых представлены гендерно-нейтральные вещи. «По этой причине на рынке появляется все больше унисекс-линеек одежды», — пояснила собеседница издания.

Кроме того, по словам Холдер, различные микротренды становятся массовыми благодаря социальным сетям, особенно платформе TikTok, основной аудитории которой являются представители поколения Z. «Молодежь более не придерживается строгих правил при подборе образа, поэтому надевает все, что ей заблагорассудится», — заключила она.

В октябре 2021 года специалисты объяснили причину массовой тяги к трендам из 2000-х годов. Основательница PR-компании WIZZ & CO Визз Селви и стилист Рич Симмонс сошлись во мнении, что мода нулевых вернулась благодаря платформе TikTok. «Тенденции из прошлого быстрее адаптируются у современного общества во многом благодаря социальным сетям и инфлюэнсерам», — подчеркнули они.

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Майя Пономаренко
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