В «Роскосмосе» назвали сроки запуска первого «Глонасс-К2»

Первый космический аппарат «Глонасс-К2» российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) планируется запустить в мае. Сроки запуска космического аппарата нового поколения назвала компания «Информационные спутниковые системы» (ИСС, входит в «Роскосмос») в ролике, опубликованном на YouTube.

«Запуск нового космического аппарата "Глонасс-К2" запланирован на май текущего года», — сообщается в видео.

Там же отмечается, что в настоящее время «Информационные спутниковые системы» завершают производство спутника.

«Улучшенные характеристики космического аппарата "Глонасс-К2" позволят повысить качество и доступность навигационных услуг на базе системы ГЛОНАСС», — утверждается на видео.

В декабре 2021 года ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщил, что первый «Глонасс-К2» может быть запущен во втором квартале 2022 года.

В октябре гендиректор ИСС Николай Тестоедов заявил, что создание новых спутников «Глонасс-К2» обходится «Роскосмосу» в два раза дороже, чем космических аппаратов «Глонасс-К» предыдущего поколения, и назвал это абсолютно естественным процессом.

В ноябре 2020 года РИА Новости, ссылаясь на материалы «Роскосмоса», сообщило, что новые спутники «Глонасс-К2» оказались в четыре раза дороже «Глонасс-М».