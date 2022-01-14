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Рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах отложили во втором чтении

Голикова: правительство и ЕР отложили второе чтение законопроекта о ковид-сертификатах

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Правительство совместно с «Единой Россией» решили отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах во втором чтении в Государственной Думе в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

По ее словам, законопроект, который был принят в первом чтении, готовили как меру реагирования на распространение дельта-штамма коронавируса, однако сейчас ожидаются новые вызовы. Поэтому решение о рассмотрении законопроекта отложили, отметила вице-премьер.

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12 января

12 января президент России Владимир Путин предупредил о возможных новых вспышках заболеваемости COVID-19 в стране. Он отметил, что новогодние праздники не могли не повлиять на ситуацию с коронавирусом. Кроме того, глава государства дал кабинету министров две недели на то, чтобы подготовиться к новому удару пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее в Государственную Думу были внесены проекты поправок, которые касаются использования сертификатов о вакцинации. У имеющих ковид-сертификаты граждан, которые привились или перенесли COVID-19, будет возможность посещать массовые мероприятия, культурные организации, кафе и рестораны, а также места розничной торговли. Законопроект предусматривает возможность нахождения в общественных местах людей, имеющих медицинский отвод от вакцинации.

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Юлия Ямпольская
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