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Правительство Великобритании принесло извинения Елизавете II

Правительство Британии извинилось перед Елизаветой II за вечеринку перед похоронами мужа
Елизавета II

Елизавета II. Фото: Leon Neal / Reuters

Правительство Британии извинилось перед королевской семьей и Елизаветой II за вечеринку, которая проходила во время траура перед похоронами принца Филиппа, мужа британской королевы. Об этом передает ABC News.

Вечеринка проходила во время локдауна в апреле 2021 года, когда из-за коронавирусных ограничений королеве Великобритании Елизавете пришлось сидеть на поминальной службе в одиночестве. Мероприятие проводилось для сотрудников Джонсона, которые собрались увольняться с гражданской службы.

В офисе премьер-министра подчеркнули, что политик не присутствовал на вечеринке. Джонсон лично принес извинения королеве. «Вызывает глубокое сожаление тот факт, что подобное произошло в то время, когда вся страна оплакивала [принца Филипа]», — сказано в опубликованном канцелярией заявлении премьера.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон принес извинения за вечеринку в саду его резиденции на Даунинг-стрит во время пандемии. По словам премьера, он пришел на вечеринку так как хотел «поблагодарить сотрудников» и через 25 минут покинул ее, чтобы вернуться к работе.

О том, что Джонсон, несмотря на ограничения, присутствовал на вечеринке в своей резиденции сообщалось 20 декабря 2021 года. Издание The Guardian опубликовало снимок, на котором запечатлены сидящие за столом Джонсон и его супруга Кэрри, рядом с ними без соблюдения социальной дистанции находятся еще два человека.

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Дмитрий Сотак
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