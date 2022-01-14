Вице-губернатора Тамбовской области взяли под стражу за должностные преступления

Ленинский районный суд Тамбова избрал меру пресечения 65-летнему временно исполняющему обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Владимиру Громову, в отношении которого возбуждено дело о должностных преступлениях. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Его взяли под стражу по ходатайству следователя МВД, срок ареста определен до 10 марта. В отношении Громова расследуется три уголовных дела, возбужденных по статьям о злоупотреблении, превышении должностных полномочий и пособничестве в мошенничестве.

По версии следствия, вице-губернатор, курирующий госзакупки, оказывал покровительство компании, которая осуществляла поставки товаров детским садам по контрактам на общую сумму 25 миллионов рублей. В МВД считают, что часть своих обязательств поставщик не исполнил, размер ущерба не называется.

Громов был задержан вечером 11 января. МВД показало оперативное видео с его задержанием.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов в кабинете чиновника. Он пересчитывает деньги.

В кабинете Громова в октябре 2021 года сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели обыски.

Владимир Громов — уроженец белорусского города Барановичи. Он работает в органах исполнительной власти с 2004 года.