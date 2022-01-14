Женщина рассказала о жизни с волосами до колен

Жительница Аризоны отрастила волосы до колен и рассказала о повседневной жизни с такой длиной. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Согласно материалу, 29-летняя Рожана Макапагал (Rojeana Macapagal) начала отращивать волосы 11 лет назад. Она вспомнила, что в подростковом возрасте остригала свои пряди до уровня талии, однако после переезда из Филиппин в США решила начать их отращивать. На данный момент длина волос женщины равна 91,4 сантиметра.

По словам Макапагал, у ее прически есть большое количество плюсов и минусов. Например, она создала аккаунт на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Женщина публикует свои фото и видео, на которых она расчесывает, укладывает и моет волосы, зарабатывая на подобном контенте 500 долларов (38,3 тысячи рублей) в неделю.

«Я получаю от 20 до 60 долларов (от 1500 до 4600 рублей) за ролики продолжительностью от 3 до 15 минут. Съемка занимает у меня совсем немного времени», — заверила Макагапал.

Тем не менее женщина подчеркнула, что ей не просто ухаживать за своей прической. Она призналась, что часто наступает на пряди и цепляется ими за двери. Кроме того, героиня материала испытывает боли в шее от тяжести и часто пылесосит в доме из-за большого количества выпавших волос в комнатах.

Несмотря на это, Макагапал отметила, что не собирается стричься. По ее словам, благодаря своей прическе она чувствует себя красивой и часто получает комплименты от прохожих на улице. «Чтобы легче справляться с волосами, я тщательно за ними ухаживаю. Я мою голову раз в два дня и использую хороший кондиционер. Помимо этого, я делаю маски два раза в неделю», — сказала американка.

Ранее в январе блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы с помощью дешевого средства. Тейлор Роуз заверила, что для ухода за волосами она использует лишь эфирное масло розмарина за два фунта стерлингов (207 рублей), которое, по ее словам, можно приобрести в любом интернет-магазине.