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Раскрыта личность одного из хакеров задержанной ФСБ группировки REvil

Хакером российской группировки REvil оказался выпускник МГТУ Станкин Роман Муромский

Фото: Thomas Lefebvre / Unsplash

Одним из хакеров задержанной ФСБ группировки REvil оказался 33-летний выпускник МГТУ Станкин по имени Роман Муромский. Личность задержанного россиянина в пятницу, 14 января, раскрыл Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, подозреваемый окончил вуз в 2012 году, отучившись на инженера-технолога. После окончания учебы он неоднократно помогал с задачами новым студентам. Однокурсники вспоминают Романа как добродушного и очень талантливого человека, им трудно поверить в его причастность к кибератаке на правительство США и международные компании.

В ближайшее время Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о его аресте. Следствие намеренно просить о заключении подозреваемого в СИЗО на время расследования.

Ранее 14 января сообщалось, что у 14 членов хакерской группировки REvil изъяты 426 миллионов рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов США и 20 премиум-авто, купленных на доходы от незаконной деятельности.

На след этой банды спецслужбы вышли после обращения властей США, сообщивших о причастности лидера группировки к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний. В результате действий ФСБ и МВД России группировка прекратила существование. Представители компетентных органов США о результатах операции проинформированы.

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Владимир Седов
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