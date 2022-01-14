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В правительстве назвали отказ от атомной энергетики хайпом

Вице-премьер Новак назвал отказ от атомной энергетики хайпом со стороны «зеленых»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вице-премьер Александр Новак, выступая на Гайдаровском форуме, назвал отказ некоторых стран от атомной энергетики хайпом, за счет которого отдельные политики достигают своих целей. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Там есть свои нюансы у некоторых стран, например, у Германии, которая не поддерживает атомные электростанции. Но это, на мой взгляд, просто хайп какой-то со стороны зеленых. Для них это возможность войти в правительство на этой теме», — отметил заместитель председателя правительства.

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«Другие страны, вы знаете, например, это Франция, где на сегодняшний день в энергобалансе 70 процентов занимает [атомная энергетика]. В Америке занимает около 20 процентов, как и у нас. В Китае растет доля атомной генерации, они активно строят», — продолжил он, добавив, что правильнее, на его взгляд, говорить не о возобновляемости получаемой из тех или иных источников энергии, а о чистоте ее производства.

В свою очередь участвовавший в дискуссии глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о сохраняющемся «мировом атомном братстве», частью которого по-прежнему остается Германия.

31 декабря в Германии закрылись три атомные электростанции из шести последних. Закрытие оставшихся трех, согласно плану, должно произойти в конце 2022 года.

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Платон Щукин
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