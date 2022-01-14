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В России испытают парашютную систему «Кадет-100»

«Ростех» передал парашютную систему «Кадет-100» на госиспытания

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» передала парашютную систему «Кадет-100» на госиспытания. Новая разработка заменит основной десантный парашют армии России Д-10. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" передал на государственные испытания опытные образцы парашютной системы "Кадет-100", предназначенной для замены основного десантного парашюта российской армии Д-10, применяемого подразделениями ВДВ более 20 лет», — отметили в пресс-службе.

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Новая парашютная система предназначена для учебных прыжков и боевого десантирования. Максимальная полетная масса системы «Кадет-100» составляет 160 килограммов. Парашют позволяет совершить полный разворот в любую сторону менее чем за 12 секунд. «Кадет-100» отличается от Д-10 меньшей минимальной высотой десантирования, что позволяет раньше приступить к выполнению задач.

В ноябре в холдинге «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» сообщили, что опытные образцы парашютной системы «Кадет-100» испытают до конца 2021 года.

В октябре холдинг «Технодинамика» завершил заводские испытания умного парашюта. Перспективная транспортная система позволяет сбрасывать грузы по заданным координатам.

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Даниил Иринин
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