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Россия отказалась «зазывать» Казахстан в Союзное государство из вежливости

Лавров отказался «зазывать» Казахстан в Союзное государство и вспомнил о «вежливых людях»

Фото: пресс-служба МИД РФ

Россия не будет специально приглашать Казахстан в Союзное государство. По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, это не характерный для Москвы метод. Слова главы МИД с пресс-конференции передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас нет такой привычки кого-то приглашать. У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно же, рассматриваем, и рассматриваем конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод», — заявил Лавров.

Отказ специально приглашать Казахстан министр объяснил вежливостью российской дипломатии. «Мы вежливые люди», — добавил он.

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Союзное государство — интеграционный проект России и Белоруссии, который стороны начали развивать в конце 1990-х. Надгосударственное образование предполагает создание общего парламента, валюты и законодательства. За более чем 20-летнюю историю сотрудничества Москва и Минск пока подошли только к синхронизации налогового и таможенного законодательства. Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что союз не ставит сроков по этапам интеграции.

Идею о вступлении Казахстана в Союзное государство ранее высказал политолог Юрий Воскресенский. Сделать предложение Нур-Султану он рекомендовал Лукашенко.

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Дмитрий Настасьев
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