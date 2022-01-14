Названы главные преимущества путешествий в межсезонье

Туристам назвали пять главных причин, по которым межсезонье является лучшим временем для путешествий, особенно во время пандемии. Об этом пишет NZ Herald.

Первым преимуществом являются более низкие цены по сравнению с пиком сезона — стоимость авиабилетов в относительно непопулярные для туристических поездок периоды в среднем ниже на 23 процента. Вторым плюсом путешествий в межсезонье стала невысокая конкуренция за бронирование услуг. Так, туристы могут легко и быстро найти столик в ресторане, снять номер в понравившемся отеле, выбрать удобные места в самолете или получить билеты на концерт.

«Планируйте отдых во время межсезонья, и вы будете соперничать с меньшим количеством людей за свои лучшие впечатления», — посоветовали специалисты.

Также в межсезонье работает большинство заведений, в отличие от низкого сезона. Например, летом могут быть закрыты кафе на горнолыжных курортах или лодочные станции зимой, однако в основном средний поток туристов позволяет продолжать функционировать большей части инфраструктуры любого региона.

Отмечается, что в межсезонье погода на многих курортах умеренная: нет изнуряющей жары или штормов с обильными осадками, которые часто появляются в регионах в низком сезоне. Кроме того, у путешественников больше шансов посетить уникальные события без толпы — фестивали еды, местной культуры и музыки.

Ранее, в октябре 2021 года, заядлый британский турист раскрыл эффективные способы сэкономить на отпуске. Например, он рассказал, что иногда дешевыми могут быть не только билеты, купленные заранее, но и те, что были приобретены прямо перед вылетом.