Депутат Госдумы призвал отменить систему накопительных пенсий

Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов призвал отменить систему накопительных пенсий. Он высказал мнение РИА Новости.

Он отметил, что критерии расчета пенсии должны исходить из реальных экономических показателей.

«Сообщения эти я видел, а вот законопроекта — нет. Но что-то мне подсказывает, что ничего реально полезного для российских пенсионеров в Минфине, который ведет подготовку документа, не придумают», — сказал Миронов.

По словам депутата, главными критериями, гарантирующими справедливый размер пенсий, являются стаж, размер зарплаты и особые условия труда.

Ранее «Известия» сообщала, что законопроект о реформе накопительных пенсий планируется принять в 2022 году. Согласно документу, накопительная часть обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая заморожена с 2014 года, трансформируется в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО).

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года. Накопительная пенсия остается замороженной с 2014 года, то есть отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6 процентов от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.