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NASA предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

NASA: потенциально опасный астероид 7482 (1994 PC1) приблизится к Земле 18 января

Фото: pixabay.com

Национальное управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило в Twitter о приближении к Земле астероида 7482 (1994 PC1).

Космическое тело диаметром порядка 1,1 километра пролетит мимо нашей планеты во вторник, 18 января. Самое близкое расстояние, на которое астероид подберется к Земле, составит порядка двух миллионов километров, он пролетит со скоростью более 70 тысяч километров в час. Специалисты NASA расценивают подобные космические объекты как «потенциально опасные», уточняет ТАСС.

Вместе с тем в NASA заверили, что астероид не представит никакой угрозы для Земли как минимум в течение ближайших ста лет.

Ранее «Роскосмос» оценил вероятность столкновения с Землей потенциально опасного астероида Апофис как ничтожно малую. По предварительным расчетам, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02 процента.

Марина Совина
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