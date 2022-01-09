«Роскосмос» оценил вероятность столкновения с Землей опасного астероида

«Роскосмос» в своем Telegram-канале оценил вероятность столкновения с Землей потенциально опасного астероида Апофис как ничтожно малую.

Отмечается, что в 2021 году Институт прикладной математики получил и передал госкорпорации 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете, в том числе по Апофису.

В отношении указанного небесного дела было собрано 339 позиционных измерений в 28 файлах, что повысило достоверность долгосрочных прогнозов по его сближению с Землей. Параметры его орбитального движения также были уточнены.

«Результат: вероятность столкновения очень и очень мала. По предварительным расчетам, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02 процента», — заключили в «Роскосмосе».

Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на ВНИИ ГОЧС, сообщили, что 13 апреля 2029 года астероид Апофис приблизится к Земле на расстояние в 38,4 тысячи километров. Отмечалось, что энергия, которая может высвободиться при столкновении космического тела c поверхностью планеты, составит 1717 мегатонн, что в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которая была испытана в 1961 году.

МЧС России заявило, что не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Предложения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос, подчеркнули в ведомстве.

