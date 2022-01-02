В МЧС открестились от прогноза о приближении к Земле опаснейшего астероида

МЧС России не имеет отношения к информации о том, что к Земле приближается опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около миллионов 30 тонн. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе ведомства в воскресенье, 2 января.

Таким образом в министерстве открестились от прогнозов, которые ранее появились в ряде СМИ со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

«МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству. Предложения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос», — подчеркнули в пресс-службе.

Там также призвали россиян в новогодние праздники обратить больше внимания не на потенциальные угрозы из космоса, а на соблюдение правил противопожарной безопасности.

Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на ВНИИ ГОЧС, сообщили, что 13 апреля 2029 года астероид Апофис приблизится к Земле на расстояние в 38,4 тысячи километров. Отмечалось, что энергия, которая может высвободиться при столкновении космического тела c поверхностью планеты, составит 1717 мегатонн, что в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которая была испытана в 1961 году.