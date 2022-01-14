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Пентагон заявил об отсутствии необходимости горячей линии с Россией по Украине

Пентагон: США не видят необходимости в отдельной горячей линии с РФ по Украине
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando/ Globallookpress.com

Пентагон заявил об отсутствии необходимости отдельной горячей линии с Россией по Украине. С таким утверждением выступил на брифинге пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кибри, его слова приводит ТАСС.

Он указал, что в настоящее время у Вашингтона много линий связи с Москвой, в том числе прямые контакты между военным руководством, поэтому США не видят необходимости в еще одной, отдельной.

По словам Кирби, глава Пентагона Ллойд Остин говорил с министром обороны России Сергеем Шойгу несколько дней назад, также с российским коллегой много раз общался глава комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

«Так что, учитывая эту линию [связи], я не думаю, что необходима отдельная горячая линия по Украине», — заключил пресс-секретарь американского военного ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену с предложением организовать трехсторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, сейчас Киев находится в ожидании ответа от Москвы.

Марина Совина
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