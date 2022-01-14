Изменение климата заставит японцев отказаться от вековой традиции

Крупнейший банк Японии MUFG Bank начнет брать с новых клиентов дополнительную плату за сберегательные книжки. Таким образом он присоединится к компаниям-соотечественникам, которые стараются подтолкнуть клиентов к отказу от вековой традиции ради спасения планеты от изменения климата. Об этом сообщает Bloomberg.

Новоиспеченным клиентам MUFG Bank придется платить 550 йен (около 366 рублей) в год за наличие сберегательной книжки. Банк надеется, что это заставит японцев начать пользоваться электронными носителями информации. Руководство кредитной организации еще не приняло окончательное решение, но всерьез рассматривает введение нового правила.

Инициатива банка продиктована чрезмерным использованием бумаги в японском бизнесе. Однако всеобщая обеспокоенность глобальным потеплением постепенно принуждает лидеров индустрии отказаться от старых привычек ради мировой безопасности. В Японии их использование сберегательных книжек широко практикуется наравне с другими устаревшими атрибутами бизнеса — банкнотами и личными печатями для подписи документов.

Банкам привычка клиентов к бумажным документам тоже не идет на пользу. В течение десятилетий компании были вынуждены тратиться на печать бесплатных сберегательных книжек, а также платить за каждую ежегодный налог в 200 йен (около 133 рублей) — суммарно крупные деньги, учитывая популярность сберкнижек.

Принятые меры уже начали работать. По данным банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, сейчас 9 из 10 клиентов отказываются от сберегательных книжек — только 4 из 10 принимали такое решение до введения дополнительной платы.

В декабре 2021 года главный исполнительный директор компании в области возобновляемых источников энергии Japan Renewable Energy Казухиро Такеучи посчитал борьбу Японии за экологию бессмысленной. По его мнению, правительство страны делает недостаточно для того, чтобы выполнить поставленные климатические цели.