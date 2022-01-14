Названы главные условия открытия новых стран для туристов из России

На открытие стран для путешествий повлияют скорейшая регистрация Всемирной организацией здравоохранения российской вакцины и улучшение эпидемиологической ситуации. Об этих условиях в разговоре с «Лентой.ру» рассказал вице-президент Российского союза туристической индустрии Дмитрий Горин. По его словам, в этом году есть повод для оптимизма.

Открыты уже сейчас

Решение об открытии страны принимает оперативный штаб правительства, напомнил Горин. Оно всегда совпадает с открытием регулярного или чартерного международного воздушного сообщения. За предыдущие два года открылись 79 стран, добавил вице-президент Российского союза туристической индустрии. «В них нет карантина, принимают все категории туристов, а не только вакцинированных. Если говорить о популярных странах, которые на этот год переподтвердили статус, то это Турция, Египет, ОАЭ, Доминикана, Куба, Мексика, Мальдивы, Сейшелы, Армения и другие. Открыты также Болгария, Сербия, Хорватия, Кипр, Греция», — рассказал он.

Оптимистичные планы

В часть стран, несмотря на то что воздушное сообщение с ними уже открыто, полететь пока нельзя. «Это например Испания, Франция, Италия. В эти страны пока мы не можем попасть без зарегистрированного в ВОЗ сертификата», — пояснил Горин.

Но планы на этот год в вопросе открытия стран оптимистичные, заявил он. На него могут повлиять два фактора, сообщил Горин.

«Какие страны будут открываться, будет зависеть от эпидемиологической обстановки и, самое главное, от регистрации российской вакцины "Спутник V". Мы очень надеемся, что процесс регистрации пройдет в первом квартале этого года. Тогда количество открытых стран в разы увеличится», — отметил эксперт в области туризма.

Кроме этого, добавил Горин, важно восстановление полноформатного воздушного сообщения.

У нас туристические чартерные рейсы без ограничения по квотам могут летать только в семь стран. Это Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Доминикана, Куба, Мексика и Катар Дмитрий Горин Вице-президент Российского союза туристической индустрии

«В другие страны действуют квоты. И в Болгарию, и в Грецию, и в Хорватию. Пусть они и открыты, но наличие одних только регулярных рейсов все-таки не дает доступной возможности перелета. Потому что небольшое количество перелетов — это более высокие цены. А перелет — 60-70 процентов стоимости турпакета», — пояснил вице-президент Российского союза туристической индустрии.

Регистрация в ВОЗ российской вакцины и восстановление полноформатного воздушного сообщения позволят открыть россиянам практически все страны для туризма, добавил Горин. «Мы больше всего ждем открытия стран Европы. Прежде всего это Испания, Франция, Италия, Чехия, Германия, Швейцария. Это популярные туристические направления. И основной вопрос — это страны юго-восточной Азии», — резюмировал он.

Ранее в январе стали известны самые желанные направления для путешествий у россиян в 2022 году. Так, шесть процентов респондентов признались, что если бы у них была возможность бесплатно отправиться в любую страну, они выбрали бы Италию. По пять процентов участников опроса мечтают о Турции и Мальдивах.