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Овечкин рассказал о полученной травме

Хоккеист Александр Овечкин рассказал о беспокоящей его продолжительное время травме

Фото: Jeff Curry / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о полученной травме. Его слова приводит американская журналистка Саманта Пелл на своей странице в Twitter.

Овечкин поделился, что надеется сыграть в субботу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс». Однако пока он не уверен, что сможет выйти на лед. Российского нападающего беспокоит ноющая травма верхней части тела. Хоккеист отметил, что это повреждение беспокоит его уже продолжительное время.

Овечкин по ходу сезона иногда пропускает тренировки. В клубе это объясняют тем, что форварду необходимостью уделять дополнительное время восстановлению. В этом сезоне россиянин не пропустил ни одной игры.

Овечкин в текущем сезоне в 37 встречах забросил 24 шайбы и отдал 28 результативных передач. Россиянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

Дарья Коршунова
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