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Концерты Тилля Линдеманна в России перенесли

Тиль Линдеманн: эпидемическая ситуация в мире ухудшается, тур в указанные сроки невозможен
Тилль Линдеманн

Тилль Линдеманн. Фото: Andrei Nikerichev / Reuters

Концерты лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна в России перенесли в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Об этом сообщается на странице музыканта в Instagram.

В посте также сказано, что переносятся концерты в Киеве, Братиславе, Праге, Риге и Москве. В том числе временно отменяется выступление в Новосибирске, против которого ранее высказывались активисты.

«Эпидемическая ситуация в мире резко ухудшается. Вводятся новые ограничения на международные рейсы, въезд и пребывание участников группы и коллектива. А проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей. К сожалению, в этих условиях тур Тилля Линдеманна в указанные сроки становится невозможным», — уточняется в публикации.

1 января стало известно о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку доводов общественников из Новосибирской области по поводу концерта Линдеманна. Авторы обращения подчеркнули, что артист уже имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов. Представитель Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий сообщил, что организация намерена предотвратить потерю культурного суверенитета.

Марина Совина
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