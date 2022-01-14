Рашкина призвали на Соловки для борьбы с лосями

Жители поселка на Соловецком архипелаге обратились к депутату от КПРФ Валерию Рашкину с просьбой помочь в отстреле лосей. Письмо с призывом жителей опубликовало издание «Подъем».

В письме подчеркивается, что борьба с животными должна производиться исключительно законными методами.

По словам местных жителей, на островах нет хищников, которые обычно контролируют численность лосей, из-за чего популяция последних сильно выросла, и теперь они «считают себя хозяевами соловецкого леса». Животные постоянно заходят в поселок, где пугают детей, а также портят растительность на огородах и объедают приусадебные насаждения.

«Коммунистов у нас мало, а с ружьями — вообще нет. Одна надежда на вас», — пишут местные жители в своем обращении.

В разговоре с «Подъемом» депутат муниципального совета Соловков Евгений Тютюков рассказал, что изначально письмо носило шуточный характер, однако теперь он и его коллеги действительно хотят собрать подписи местных жителей.

«Проверка и все, что связано с незаконной охотой Рашкина — это, конечно, очень плохо, но это свидетельствует о том, что он лося убил. Значит, Рашкин меткий охотник. И мы обращаемся к медийной фигуре и меткому охотнику, чтобы он помог эту проблему решить или хотя бы привлечь к ней внимание», — заявил он.

29 октября Рашкин был задержан в Саратовской области за рулем автомобиля, в котором находилась туша убитого лося. Позже он признал себя виновным в убийстве животного. Из-за инцидента Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. На него завели уголовное дело по статье о незаконной охоте, запретили охотиться и выходить из дома в вечернее время до 13 февраля 2022 года. Также депутата на полтора года лишили водительских прав.