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Валерия Рашкина лишили водительских прав

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на полтора года лишили водительских прав

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на полтора года лишили водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации ИА «Регион 64», мировой суд признал Рашкина виновным по статье 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Ему также было назначено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

Ранее Басманный суд Москвы запретил Рашкину покидать свой дом в ночное время до 13 февраля, а также охотиться и общаться со свидетелями по делу.

Депутат обвиняется по статье Уголовного кодекса о незаконной охоте. Ночью 29 октября он был остановлен за рулем автомобиля, в котором находилась туша убитого лося. Рашкин признал себя морально виновным в данной ситуации.

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Роман Кирьянов
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