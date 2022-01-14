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Рейтинг Бориса Джонсона опять упал

Рейтинг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона достиг очередного минимума
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Toby Melville / Reuters

Рейтинг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опять упал, достигнув очередного минимума с того момента, как он возглавил правительство. Об этом сообщает агентство исследований YouGov по результатам общественного опроса.

В исследовании, которое проводилось с 11 по 12 января, приняли участие 1666 граждан Британии старше 18 лет. 72 процента из них заявили, что имеют неблагоприятное мнение о премьер-министре, 20 процентов выразили свое благоприятное отношение к Джонсону и 8 процентов воздержались от ответа. Данные показали, что Джонсон уступил в популярности экс-премьеру Терезе Мэй, которая поставила рекорд по антирейтингам среди глав британского правительства.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон принес извинения за вечеринку в саду его резиденции на Даунинг-стрит во время пандемии. По словам премьера, он пришел на вечеринку, так как хотел «поблагодарить сотрудников», и через 25 минут покинул ее, чтобы вернуться к работе.

О том, что Джонсон, несмотря на ограничения, присутствовал на вечеринке в своей резиденции, сообщалось 20 декабря 2021 года. Издание The Guardian опубликовало снимок, на котором запечатлены сидящие за столом Джонсон и его супруга Кэрри, рядом с ними без соблюдения социальной дистанции находятся еще два человека.

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Николай Чигасов
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