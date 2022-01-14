Российский фондовый рынок открылся ростом

На открытии основной торговой сессии на Московской бирже российский фондовый рынок продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи вырос на 0,89 процента, до 3710,75 пункта, индекс РТС — на 1,4 процента, до 1538,84 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара снизился на 0,47 процента (до 75,91 рубля), а евро упал на 0,30 процента (до 87,05 рубля). Котировки нефти выросли на 0,21 процента, до 84,65 доллара за баррель, а марки WTI — на 0,02 процента, до 82,15 доллара. Курс биткоина упал на 2,05 процента, до 42 842 долларов за монету.

Лидерами роста среди «голубых фишек» Мосбиржи стали бумаги Сбербанка (плюс 1,32 процента, до 276,1 рубля) и «Яндекса» (плюс 0,99 процента, до 4 209,2 рубля за акцию). Больше всего подешевели акции «Новатэка» (1734 рубля, минус 0,58 процента) и «Норникеля» (22 752 рубля, минус 0,37 процента).

Заявление замглавы МИД Сергея Рябкова обвалило российский фондовый рынок 13 января. Индекс Мосбиржи снизился на 2,3 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии. Также резко упал курс рубля.

Обвал произошел на фоне заявлений Рябкова, который прокомментировал ход переговоров между Россией, США и НАТО по поводу «гарантий безопасности», которых Москва решила добиваться от Вашингтона и Брюсселя. Представитель министерства считает, что встречи не принесли значительных результатов, и не видит причин проводить их вновь в обозримом будущем.