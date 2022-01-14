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Экономика

Российский фондовый рынок открылся ростом

Индекс Мосбиржи вырос на 0,89 процента

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

На открытии основной торговой сессии на Московской бирже российский фондовый рынок продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи вырос на 0,89 процента, до 3710,75 пункта, индекс РТС — на 1,4 процента, до 1538,84 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара снизился на 0,47 процента (до 75,91 рубля), а евро упал на 0,30 процента (до 87,05 рубля). Котировки нефти выросли на 0,21 процента, до 84,65 доллара за баррель, а марки WTI — на 0,02 процента, до 82,15 доллара. Курс биткоина упал на 2,05 процента, до 42 842 долларов за монету.

Курс доллара от TradingView

Лидерами роста среди «голубых фишек» Мосбиржи стали бумаги Сбербанка (плюс 1,32 процента, до 276,1 рубля) и «Яндекса» (плюс 0,99 процента, до 4 209,2 рубля за акцию). Больше всего подешевели акции «Новатэка» (1734 рубля, минус 0,58 процента) и «Норникеля» (22 752 рубля, минус 0,37 процента).

Заявление замглавы МИД Сергея Рябкова обвалило российский фондовый рынок 13 января. Индекс Мосбиржи снизился на 2,3 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии. Также резко упал курс рубля.

Обвал произошел на фоне заявлений Рябкова, который прокомментировал ход переговоров между Россией, США и НАТО по поводу «гарантий безопасности», которых Москва решила добиваться от Вашингтона и Брюсселя. Представитель министерства считает, что встречи не принесли значительных результатов, и не видит причин проводить их вновь в обозримом будущем.

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Платон Щукин
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