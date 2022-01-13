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Заявление МИД обвалило российский рынок

Российский фондовый рынок обвалился после заявлений замглавы МИД Рябкова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Заявление замглавы МИД Сергея Рябкова обвалило российский фондовый рынок, свидетельствуют данные Московской биржи.

На момент публикации индекс Мосбиржи снизился на 2,3 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии. Лидерами падения стали акции «Сургутнефтегаза» (минус 4,97 процента), «Норникеля» (минус 4,9 процента), а также депозитарные расписки ретейлера FixPrice (минус 4,2 процента).

Курс доллара от TradingView

Рост показали акции «Русала» (плюс 0,8 процента), Магнитогорского металлургического комбината (плюс 0,5 процента) и депозитарные расписки на бумаги HeadHunter (плюс 0,3 процента).

Курс доллара равнялся 75,1 рубля, что на 0,42 рубля, или на 0,5 процента, ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Курс евро равнялся 86,1 рубля, что на 0,62 рубля, или на 0,7 процента, ниже закрытия предыдущих торгов.

Обвал произошел на фоне заявлений замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, который прокомментировал ход переговоров между Россией, США и НАТО по поводу «гарантий безопасности», которых Москва решила добиваться от Вашингтона и Брюсселя. Представитель министерства считает, что встречи не принесли значительных результатов, и не видит причин проводить их вновь в обозримом будущем.

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Платон Щукин
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