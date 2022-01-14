В США рассказали о последствиях бездействия НАТО в переговорах с Россией

От бездействия НАТО и США на переговорах Россия все равно остается в выигрыше. Своим мнением по прошедшим в Женеве и Брюсселе переговорам поделился автор Bloomberg Энтони Халпин.

Он считает, что хоть переговоры прошли безрезультатно, и ни одна из сторон не добилась каких-либо договоренностей, Россия все равно находится в лучшем положении, чем страны Запада. Вашингтон отказался рассматривать ключевые гарантии безопасности, касающиеся вступления Украины в НАТО, а также отвод сил альянса на позиции 1997 года. Единственным позитивным решением сторон стало возобновление переговоров по вопросу размещения ракет средней дальности.

Халпин рассказал, что одним из последствий позиции НАТО стал перехват дипломатической инициативы. Москва выразила мирные намерения и аргументировала свои опасения, касающиеся национальной безопасности страны. Альянс не смог ничего сделать для того, чтобы российское руководство отвело группировку из 100 тысяч военнослужащих от границ Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия ожидает от НАТО письменного и конкретного ответа на российские предложения по гарантиям безопасности.

Консультации по вопросам договора о безопасности в Европе прошли 10 января в Женеве, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Кроме того, 13 января прошло совещание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Вене, где также рассматривались российские предложения.