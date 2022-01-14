Российский студент сделал сальто и умер от тяжелых травм

В Калужской области выяснят причины смерти 18-летнего жителя Обнинска, который скончался после сальто, рассказал министр здравоохранения региона Константин Пахоменко, передает Kaluga24.tv.

Ассоциация врачей-хирургов проверит действия коллег в клинической больнице в Обнинске. «Был проведен детальный предварительный разбор всех этапов оказания пациенту медицинской помощи», — написал Пахоменко в своем аккаунте в «ВКонтакте». Министр уточнил, что по этому случаю прошло рабочее заседание. В администрации больницы объяснили, что россиянина в день его обращения осмотрели хирург и травматолог. Врачи провели осмотр и УЗИ брюшной полости, сделали общий анализ крови, но патологий и повреждений не нашли.

Студент попытался сделать заднее сальто с перил подъезда дома на проспекте Ленина. Он неудачно упал и грудью ударился о металлическую конструкцию. Пострадавший обратился к врачам, которые, осмотрев его, отпустили домой. Утром следующего дня он умер. По предварительным данным, причиной смерти стали тяжелые травмы внутренних органов.

Ранее мать пациента рассказала, что врачи отправили его лечиться домой с внутренним кровотечением.

В ноябре 2021 года в Барнауле россиянин скончался после шутки врача. По словам местной жительницы, врач предложил ее отцу отрезать ноги, а после покончить с собой. После этого пациент подписал отказ от госпитализации, и его выкатили на кресле-каталке в приемный покой.