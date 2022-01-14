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В Москве предсказали вытеснение дельта-штамма омикроном

Власти Москвы заявили, что омикрон-штамм может вытеснить дельту в ближайшие дни

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти Москвы считают, что омикрон-штамм коронавируса может вытеснить дельту в ближайшие дни и стать доминирующим. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

«В ближайшие дни омикрон, скорее всего, полностью вытеснит дельту, которая доминировала в прошлом году», — отмечается в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в столице на следующей неделе продолжится рост суточной заболеваемости COVID-19 из-за распространения омикрон-штамма. Также Собянин рассказал, что чаще всего болеют новым омикрон-штаммом молодежь и граждане среднего возраста.

По данным на 14 января, в Москве выявили более 700 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Всего за период с 20 декабря 2021 года по 13 января 2022 года в Москве зарегистрировали 729 случаев омикрона.

Марина Совина
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