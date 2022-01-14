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Соседи пассажира потерпевшего крушение самолета на Алтае рассказали о нем

РЕН ТВ: пассажир потерпевшего крушение самолета на Алтае получил полет в подарок от жены

Кадр: РЕН ТВ

Соседи пассажира самолета, который потерпел крушение в Алтайском крае, рассказали о мужчине. Их слова приводит РЕН ТВ.

По их рассказу, пассажир воздушного судна Антон Нагорный получил сертификат на полет в подарок от супруги на день рождения. Его жена не полетела и решила дождаться на земле и понаблюдать за полетом. По словам соседей, мужчина давно мечтал о таком активном отдыхе.

ЧП произошло на аэродроме в селе Старобелокуриха в Алтайском крае утром в пятницу, 14 января. Пострадали два человека: 48-летний пилот самолета Сергей Журавлев и 33-летний пассажир Антон Нагорный. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Предварительно, причиной крушения стала ошибка пилотирования.

В сети также появились кадры с места крушения. На опубликованном ролике видно, что корпус самолета разломан на две части, а воздушное судно лежит на боку со сломанным крылом.

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Никита Абрамов
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