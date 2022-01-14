Появились кадры с места крушения легкомоторного самолета на Алтае

В сети появилось видео с места крушения легкомоторного самолета «Аэропакт-22» на аэродроме в селе Старобелокуриха в Алтайском крае. Его публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что корпус самолета разломан на две части. Воздушное судно лежит на боку, его крыло сломано.

По данным авторов Telegram-канала, пилотом самолета является 48-летний Сергей Журавлев, пассажиром — 33-летний Антон Нагорный, который приобрел сертификат на полет.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Алтайском крае утром в пятницу, 14 января. Пострадали два человека — их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Воздушное судно выполняло экскурсионный полет. Предварительно, причиной крушения стала ошибка пилотирования.