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Раскрыты обстоятельства крушения легкомоторного самолета на Алтае

МЧС: самолет, при крушении которого пострадали двое, выполнял экскурсионный полет

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Самолет «Аэропракт А-22», совершивший жесткую посадку в Алтайском крае, выполнял экскурсионный полет. Об этом сообщили в МЧС.

«Сегодня в 06:10 местного времени поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета, совершавшего экскурсионный полет в районе аэропорта близ села Старобелокуриха», — сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место спасатели обнаружили пилота и пассажира воздушного судна. Их деблокировали и направили в больницу города Бийска. Сообщается, что сего на месте происшествия было задействовано 24 человека, 6 единиц техники.

По предварительным данным, оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

Детали происшествия устанавливается. Сотрудники МЧС выясняют, произошло ЧП во время посадки или взлета самолета.

Инцидент произошел 14 января. Легкомоторный самолет, на борту которого находилось два человека, потерпел крушение на Алтае. Сообщалось, что сообщил, что самолет «жестко сел в поле» в российском регионе, возгорания не последовало.

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Марина Совина
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