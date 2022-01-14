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Названа предварительная причина крушения легкомоторного самолета на Алтае

ТАСС: к крушению легкомоторного самолета в Алтайском крае привела ошибка пилотирования

Фото: телеграм-канал «112»

Причиной крушения легкомоторного самолета «Аэропакт А-22» на аэродроме в селе Старобелокуриха в Алтайском крае могла стать ошибка пилотирования. Такую причину назвал источник ТАСС.

«Предварительная версия произошедшего — ошибка пилотирования. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сказал собеседник агентства.

После жесткой посадки воздушного судна следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Транспортная прокуратура начала проверку.

В сети также появились кадры с места крушения. На опубликованной видеозаписи видно, что корпус самолета разломан на две части, воздушное судно лежит на боку со сломанным крылом.

Легкомоторный самолет потерпел крушение на Алтае утром в пятницу, 14 января. Он выполнял экскурсионный полет, на борту находилось два человека. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Анастасия Шейкина
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