Названа предварительная причина крушения легкомоторного самолета на Алтае

Причиной крушения легкомоторного самолета «Аэропакт А-22» на аэродроме в селе Старобелокуриха в Алтайском крае могла стать ошибка пилотирования. Такую причину назвал источник ТАСС.

«Предварительная версия произошедшего — ошибка пилотирования. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сказал собеседник агентства.

После жесткой посадки воздушного судна следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Транспортная прокуратура начала проверку.

В сети также появились кадры с места крушения. На опубликованной видеозаписи видно, что корпус самолета разломан на две части, воздушное судно лежит на боку со сломанным крылом.

Легкомоторный самолет потерпел крушение на Алтае утром в пятницу, 14 января. Он выполнял экскурсионный полет, на борту находилось два человека. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.